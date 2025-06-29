Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно утратили здравый смысл из-за своих стремлений завоевать всю Европу и прежде всего Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обвинил политиков в попытке вернуться во времена, когда Париж и Берлин хотели завоевать Российскую Империю и Советский Союз.

«Печально, что они возвращаются к тем инстинктам», - сказал Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

На встрече Лавров также подчеркнул, что Запад в противостоянии с Москвой пытается использовать киевский режим в качестве тарана. Однако у него ничего не получится, как не получалось ранее, заключил министр.