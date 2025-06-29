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Лавров обвинил Мерца и Макрона в потере здравого смысла

Глава МИД России назвал печальным возвращение этих деятелей к инстинктам прошлого.
Лиза Губина 2025-06-29 10:47:25
© Фото: Darryl Dyck, Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно утратили здравый смысл из-за своих стремлений завоевать всю Европу и прежде всего Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обвинил политиков в попытке вернуться во времена, когда Париж и Берлин хотели завоевать Российскую Империю и Советский Союз.

«Печально, что они возвращаются к тем инстинктам», - сказал Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

На встрече Лавров также подчеркнул, что Запад в противостоянии с Москвой пытается использовать киевский режим в качестве тарана. Однако у него ничего не получится, как не получалось ранее, заключил министр.

#Франция #Сергей Лавров #Германия #эммануэль макрон #МИД РФ #Фридрих Мерц
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