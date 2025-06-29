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Лавров: Запад не сможет нанести РФ поражение с помощью Киева

По словам российского дипломата, Москва наблюдает беспрецедентное противостояние с Западом.
Владимир Рубанов 2025-06-29 09:42:28
© Фото: ТРК «Звезда»

У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России, не получится и в этот раз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

По словам российского дипломата, Москва наблюдает беспрецедентное противостояние с Западом, который пытается использовать киевский режим в качестве тарана.

Глава МИД РФ указал на важность тесных связей с Киргизией в текущей международной ситуации. По его словам, Москва и Бишкек наращивают сотрудничество в разных сферах, включая гуманитарную, образовательную и международную.

Контакты лидеров двух стран и межправительственное взаимодействие способствуют укреплению двусторонних отношений, добавил он.

Лавров выразил благодарность Кыргызстану за сохранение памяти о подвиге многонационального народа СССР в годы Великой Отечественной войны.

В Киргизии российский министр встретится также с президентом страны Садыром Жапаровым. Кроме того, он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

#в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #Саммит #МИД России #киргизия #СВО
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