Российская армия ударила «Кинжалом» по объектам ВПК Украины

Российская армия ударила «Кинжалом» по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, сообщили в Министерстве обороны России. Массированный удар был нанесен в ночь на воскресенье, 29 июня.

Речь идет об аэробаллистическом гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал». Также российские бойцы использовали БПЛА, уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, цель удара достигнута. Наши ребята поразили все назначенные объекты.

В сегодняшней сводке также сообщили об освобождении Новоукраиновки в ДНР, действовали подразделения группировки войск «Центр».

Напомним, минувшей ночью с 2 часов ночи до самого утра на территории всей Украины звучали сирены воздушной тревоги.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.