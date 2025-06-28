Вооруженные силы России освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сводке министерства обороны.

Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Название населенного пункта в переводе с украинского означает «Красная Звезда».

Кроме того, российские военнослужащие поразили склады с оружием и боеприпасами, заводы по сборке дронов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты размещения украинских военных и иностранных наемников. Удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА ракетами и артиллерией были нанесены по таким целям в 142 районах.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.