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Российская армия освободила Червоную Зирку в ДНР

Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-06-28 12:03:46
© Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сводке министерства обороны.

Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Название населенного пункта в переводе с украинского означает «Красная Звезда».

Кроме того, российские военнослужащие поразили склады с оружием и боеприпасами, заводы по сборке дронов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты размещения украинских военных и иностранных наемников. Удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА ракетами и артиллерией были нанесены по таким целям в 142 районах.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #ДНР #освобождение #сводка #группировка войск «Восток» #Червоная Зирка
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