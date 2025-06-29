По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей Украине ревут сирены воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Предупреждение начало действовать около 02:00 по московскому времени и длится до сих пор.

Ранее в Кремле назвали действия Вооруженных Сил РФ ответом на теракты, за которыми стоит киевский режим.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он приобрел все признаки террористического.

Российские ракеты и ударные беспилотники летят по конструкторским бюро и предприятиям по ремонту и выпуску вооружения, цехам сборки беспилотников, складам с техникой и арсеналам.