ВСУ потеряли еще один истребитель F-16 и летчика подполковника Максима Устименко 1993 года рождения. Об этом заявили в Воздушных силах Украины.

Как сообщается, самолет получил повреждения «в ходе отражения воздушной атаки» и начал терять высоту. Это уже четвертый потерянный Украиной F-16, и третий с начала 2025 года.

В августе прошлого года The Wall Street Journal сообщила, что первый F-16 разбился через несколько недель после того, как он прибыл на Украину. Газета написала, что истребитель рухнул из-за ошибки летчика.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Украину в неправильном использовании ЗРК Patriot. Западные СМИ выдвигали такую же версию.

Командующий Воздушными силами ВСУ был снят с должности после потери самолета. В Киеве отрицали связь этого решения с инцидентом.

В апреле Воздушные силы ВСУ сообщали о потере F-16 из-за нештатной ситуации и гибели летчика без уточнения деталей. Минобороны РФ сообщало, что истребитель сбили средства российской противовоздушной обороны.

В мае на другом F-16 произошла авария во время выполнения ночного задания по борьбе с воздушными целями, сообщали Воздушные силы ВСУ. Летчик катапультировался.

Общее число поставленных Киеву истребителей не называлось.