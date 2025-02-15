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WSJ заявил, что F-16 ВСУ мог потерпеть крушение из-за дружественного огня

Согласно версии издания, США утаили ключевую технологию, из-за чего системы ПВО Украины не опознали свой самолет и открыли по нему огонь.
Анастасия Бообылева 2025-02-15 04:57:21
© Фото: defense.gov

Причиной крушения F-16 ВСУ в 2024 году мог стать дружественный огонь. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

Согласно тексту материала, у F-16 не было системы опознавания - тактической сети Link 16, которая используется для передачи геолокации и для того, чтобы различать свои самолеты и самолеты противника. Предположительно, в США ограничили использование этой технологии для переданных ВСУ истребителей, из-за чего и случился этот инцидент.

«Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземным силам ПВО отличать своих от вражеских», - пишет издание.

Отмечается, что украинские власти не признают факта уничтожения самолета дружественным огнем.

Переданный Украине американский истребитель F-16 потерпел крушение 26 августа 2024 года. Согласно официальной версии, это случилось из-за ошибки пилота. Российский военный эксперт Юрий Кнутов вскоре после инцидента выдвинул три предполагаемых причины произошедшего. Уже тогда он сказал, что самолет мог сбить украинский ЗРК Patriot - такую версию озвучила депутат Рады Марьяна Безуглая.

#в стране и мире #Украина #сша #F-16
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