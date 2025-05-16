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Украина потеряла еще один истребитель F-16

Причиной потери самолета назвали «нештатную ситуацию».
Виктория Бокий 2025-05-16 08:23:15
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Воздушные силы ВСУ потеряли еще один истребитель F-16 во время выполнения боевых задач. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Причиной потери самолета стала нештатная ситуация, которая произошла после того, как пилот применил авиационную пушку. Сам летчик успел катапультироваться после этого.

«На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», - говорится в сообщении.

Ранее ВСУ сообщили о гибели пилота такого же истребителя F-16. О том, при каких обстоятельствах произошло крушение, так и не выяснилось. При этом в украинской Раде допустили, что F-16 могли сбить их же средства ПВО.

#Самолет #истребитель #Украина #ВСУ #F-16
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