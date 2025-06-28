Трамп ответил на слухи о планах передать Ирану $30 млрд на мирный атом

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намерении передать Ирану средства на строительство невоенных ядерных объектов. Речь идет о 30 миллиардах долларов.

«Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной ОБМАН, выпущенный фейковыми СМИ, чтобы унизить», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он назвал СМИ, распространившими подобную новость, лживыми, а их сотрудников больными. Ранее о возможности подобной помощи сообщал крупный американский телеканал CNN. Взамен Иран должен был отказаться от обогащения урана.

Это не первый раз на этой неделе, когда американский лидер ругается с прессой. Ранее СМИ утверждали о том, что удары США по Ирану не повредили ядерные объекты страны.

Напомним, на прошлой неделе США ударили по трем иранским ядерным объектам. По словам Трампа, в результате операции ядерная программа Ирана была уничтожена. Он предупредил о готовности Вашингтона без колебаний вновь атаковать Тегеран, если разведка сообщит, что обогащают уран.