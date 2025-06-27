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Трамп заявил, что без раздумий снова атакует Иран

Если американская разведка сообщит, что в Иране обогащают уран, то США вновь нанесет удар, заявил глава Белого дома.
Ирина Егорова 2025-06-27 20:18:48
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Global Look Press

США может снова атаковать Иран, если разведка сообщит, что там обогащают уран. Американский лидер уточнил, что без раздумий нанесет удары по исламской республике.

«Я бы без колебаний снова нанес удар по Ирану, если выяснится, что у Ирана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания бомбы», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее, некоторые американские СМИ, включая CNN, со ссылкой на доклад разведуправления Минобороны США сообщали, что удары США 22 июня по трем ядерным объектам в Иране не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики, а лишь «отбросили» ее развитие на несколько месяцев.

После распространения таких новостей Белый дом тут же опроверг эту информацию, а спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что новости являются «изменой», которую нужно расследовать.

#Трамп #Иран #атака #удары #ядерные объекты
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