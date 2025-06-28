У Украины остается все меньше территорий, где можно добывать редкоземельные металлы, которые нужны США. Об этом передает The New York Times.

Газета отмечает, что российская армия уверенно освобождает территории, где находятся залежи лития, в частности, в Донецкой области. Как утверждают авторы материала, эти месторождения Соединенные Штаты рассматривали как ключевые в сделке с Украиной по редкоземельным металлам.

Ранее в США заявляли о проблемах в реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым. Как писала газета The Washington Post, Украина не является конкурентоспособным местом в сфере инвестиций.

Кроме того, не исключены экономические и логистические трудности при реализации соглашения Вашингтона с Киевом.