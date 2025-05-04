WP: в США заявили о серьезных проблемах в ресурсной сделке с Украиной

Американские эксперты заявили о проблемах в реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым. Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам источника, на которого ссылается издание, Украина не является конкурентоспособным местом в сфере инвестиций.

«Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину. – Прим. ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций», - говорится в материале издания.

Кроме того, бывшая чиновница из администрации экс-президента США Джо Байдена Эшли Зумвальт-Форбс и вовсе заявила о финансовых проблемах, с которыми Штаты столкнутся при реализации своих проектов по полезным ископаемым в украинских землях. По ее словам, американское правительство с трудом собирает деньга на разведку месторождений минералов в США, Канаде и Австралии.

«Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине», - подчеркивает Зумвальт-Форбс.

Также эксперт из американской компании по критическим минералам Эбигейл Хантер отметил, что компании из США не видят особой выгоды, чтобы рассматривать Украину как поставщика того же, к примеру, лития.

Другие сложности, с которыми столкнутся Соединенные Штаты при реализации сделки, связаны с проблемами в цепочке поставок, которые относятся в первую очередь к переработке, а не добыче минералов.

Ранее газета писала, что надежды Трампа на триллионы долларов с ресурсной сделки с Украиной могут не оправдаться.

В настоящее время иностранные инвесторы неособо спонсируют проекты по добыче минералов на Украине по ряду причин, включая конфликт и отсутствие конкретных гарантий безопасности со стороны США.