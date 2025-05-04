МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP: США столкнутся с преградами при добыче ископаемых на Украине

Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых 30 апреля.
Ян Брацкий 2025-05-04 08:29:54
© Фото: IMAGOZoonar.com Angela Feltes www.imago-images.de Global Look Press

Американские компании могут столкнуться с экономическими и логистическими трудностями при реализации соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Об этом пишет газета The Washington Post. Опрошенные изданием эксперты считают будущие проекты непривлекательными с точки зрения инвестиций.

Бывшая сотрудница министерства энергетики США Эшли Зумвальт-Форбс обратила внимание на проблемы с расширением цепочек поставок важных минералов.

«Мы с трудом собираем деньги на разведку ископаемых в США, Канаде и Австралии. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине», - сказала экс-чиновница.

Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых 30 апреля.

Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, управление которым будут осуществляться на паритетной основе. Доходы от добычи недр планируется направлять на восстановление страны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороны Алексей Журавлев оценил последствия подписания данного соглашения для Украины. Киев, по его мнению, лишился экономического суверенитета.

Теперь украинцам не принадлежат недра в собственной стране, так как у Вашингтона приоритетное право на разработку любых месторождений, отметил Журавлев.

#Украина #сша #Соглашение #Инвестиции #минералы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 