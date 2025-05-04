Американские компании могут столкнуться с экономическими и логистическими трудностями при реализации соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Об этом пишет газета The Washington Post. Опрошенные изданием эксперты считают будущие проекты непривлекательными с точки зрения инвестиций.

Бывшая сотрудница министерства энергетики США Эшли Зумвальт-Форбс обратила внимание на проблемы с расширением цепочек поставок важных минералов.

«Мы с трудом собираем деньги на разведку ископаемых в США, Канаде и Австралии. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине», - сказала экс-чиновница.

Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых 30 апреля.

Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, управление которым будут осуществляться на паритетной основе. Доходы от добычи недр планируется направлять на восстановление страны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороны Алексей Журавлев оценил последствия подписания данного соглашения для Украины. Киев, по его мнению, лишился экономического суверенитета.

Теперь украинцам не принадлежат недра в собственной стране, так как у Вашингтона приоритетное право на разработку любых месторождений, отметил Журавлев.