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Иран открыл воздушное пространство над двумя частями страны

Воздушное пространство центральной и западной части страны было открыто только для международных и транзитных рейсов.
Дарья Ситникова 2025-06-28 20:00:00
© Фото: McPHOTOM. Gann via www.imago-im Globallookpress

Иран открыл воздушное пространство для международных авиарейсов над центральной областью страны и частично над западной. Об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван.

Уточняется, что в соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации и из соображений безопасности в нынешних условиях, в дополнение к воздушному пространству восточной части страны, использующееся для внутренних, международных и транзитных рейсов, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны было открыто только для международных и транзитных рейсов.

До этого власти Ирана закрывали небо для вылетов и прилетов самолетов из-за ударов Израиля в ходе очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Позже они стали постепенно его открывать для международных рейсов.

Напомним, до обострения ситуации между Ираном и Израилем почти все маршруты из ОАЭ и РФ шли через Иран, а на момент закрытия воздушного пространства авиакомпаниям пришлось вносить изменения в рейсы.

#открытие #Иран #Воздушное пространство #Маджид Ахван #международные авиарейсы
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