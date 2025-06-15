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В РСТ опровергли информацию о «застрявших» в ОАЭ 2 000 туристов из РФ

До обострения ситуации между Ираном и Израилем почти все маршруты из Эмиратов в РФ шли через Иран, теперь рейсы были скорректированы.
Лиза Губина 2025-06-15 16:05:59
© Фото: Soeren Stache, ZB Global Look Press

Все рейсы из ОАЭ выполняются в штатном режиме, российские туристы не «застряли» в аэропорту ввиду закрытия неба над Ираном, опровергает соответствующую информацию aif.ru со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Да, в определенные моменты в ОАЭ может находиться много туристов одновременно, так как страна используется как транзитный узел, но ситуация под контролем», - сообщили в пресс-службе РСТ.

Между нашей страной и ОАЭ сохраняется активное авиасообщение - на сегодня, 15 июня, запланированы более 30 рейсов в обоих направлениях. Они пройдут через воздушное пространство других стран, в этом случае либо потребуется дозаправка, либо авиакомпании предложат широкофюзеляжные самолеты для маршрута в облет, пояснили в союзе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что около двух тысяч наших туристов ожидают вылета в Россию в отелях ОАЭ. До обострения ситуации между Ираном и Израилем почти все маршруты из Эмиратов в РФ шли через Иран, теперь же приходится корректировать рейсы.

#Россия #Иран #оаэ #РСТ #российские туристы
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