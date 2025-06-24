Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов

Воздушное пространство Ирана открыто для международных рейсов, следует из данных сервиса Flightradar24.

«Воздушное пространство Ирана теперь открыто для международных прилетов и вылетов в Тегеран и из него при наличии предварительного разрешения», - говорится в публикации сервиса в X.

Власти Ирана закрыли небо для вылетов и прилетов самолетов на фоне ударов Израиля в ходе очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке.

До обострения ситуации между Ираном и Израилем почти все маршруты из ОАЭ в РФ шли через Иран, на момент закрытия воздушного пространства авиакомпаниям пришлось корректировать рейсы. В этом случае, самолеты проходили через воздушное пространство других стран, тогда требовалась либо дозаправка, либо широкофюзеляжные самолеты для маршрута в облет.