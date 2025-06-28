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Самолет, потерпевший крушение в Подмосковье, взяли без разрешения

Волков рассказал, что этот самолет ему подарили.
Дарья Ситникова 2025-06-28 18:50:31
© Фото: ТРК «Звезда»

Самолет Як-18Т, который сегодня потерпел крушение в Подмосковье, принадлежал Андрею Волкову. Он сообщил «Звезде», что его воздушное судно взяли знакомые без разрешения, а он сейчас находится не в городе.

«Самолет взяли знакомые, но они мне не сообщили об этом», - рассказал он.

Волков также рассказал, что воздушное судно ему подарили. Он подтвердил, что в нем всего четыре места.

Владелец не знал о том, что самолет разбился при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа «бочка». Он удивился этому, сказав, что этот трюк довольно непростой.

Напомним, что сегодня в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Як-18Т. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, на борту находилось 4 человека, в результате крушения никто не выжил. Сам же вылет был осуществлен с аэродрома Северка без согласования.

#Подмосковье #крушение #Уголовное дело #наш эксклюзив #Самолет Як-18Т
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