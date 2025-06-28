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Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Самолет Як-18Т упал неподалеку от Коломны и загорелся.
Дарья Ситникова 2025-06-28 14:35:47
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет Як-18Т, погибли четыре человека. Об этом сообщили «Звезде» в экстренных службах.

«Падение легкомоторного самолета Як-18Т с последующим возгоранием произошло в Подмосковье в поле в районе д. Паново городского округа Коломна», - указали в материале.

По предварительной информации погибли четыре человека, на земле разрушений нет.

Известно, что самолет вылетал с аэродрома Северка, в 13:38 поступила информация о происшествии. К тушению привлечено 23 человека и 8 единиц техники, огонь уже ликвидировали на площади 5 квадратов.

#Самолет #Подмосковье #происшествие #падение #пострадавшие #як-18Т
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