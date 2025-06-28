Самолет в Подмосковье разбился при выполнении фигуры пилотажа «бочка»

Крушение легкомоторного самолета в Московской области произошло при выполнение пилотом фигуры высшего пилотажа «бочка», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Западный МСУТ СК России в своем Telegram-канале.

«По факту крушения легкомоторного самолета с людьми на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления»- указали в сообщении.

По предварительной информации, на борту находилось 4 человека, в результате крушения никто не выжил. Сам же вылет был осуществлен с аэродрома Северка без согласования.

Следователи организовали действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Напомним, что сегодня в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Як-18Т. К тушению привлекли 23 человека и 8 единиц техники.