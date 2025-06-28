CNN: США не стали бомбить объект в Исфахане из-за глубины залегания

США не применяли противобункерные бомбы GBU-57 на одном из трех попавших под удар ядерных объектов Ирана, потому что он расположен слишком глубоко. Об этом сообщает CNN. По его данным, такие сведения сообщил на специальном брифинге в Сенате председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Американские военные не использовали бомбы против бункеров в Исфахане, сообщил телеканал. Официальные лица в США считают, что именно там находится почти 60% запасов обогащенного урана, который можно использовать для производства оружия. МАГАТЭ ранее сообщало, что всего такого сырья у Тегерана примерно 400 тонн.

По данным Пентагона, американские бомбардировщики B-2 Spirit сбросили 12 бомб на подземный объект в Фордо и еще две на предприятие в Натанзе. По официальным данным, по третьему объекту были выпущены только «больше двух дюжин» ракет Tomahawk с подводных лодок.

Во время брифинга директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил законодателям, что, по оценкам разведывательного сообщества США, большая часть обогащенного ядерного материала Ирана спрятана в Исфахане и Фордо.

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил CNN, что некоторые ресурсы Ирана настолько надежно укрыты, что до них нет возможности добраться. Поэтому Тегеран мог переместить большую часть важных материалов в недоступные для американских бомбардировок места.

В то же время целью миссии не было уничтожение ядерного материала, заявил телеканалу член Палаты представителей от Республиканской партии Грег Мерфи.

По предварительным оценкам, наземные сооружения ядерных объектов были повреждены от умеренной до серьезной степени.