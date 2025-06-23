NYT: США использовали отвлекающий маневр при ударе по Ирану

Перед атакой на иранские ядерные объекты США использовали отвлекающий маневр с двумя группами бомбардировщиков, «чтобы создать путаницу при планировании атаки», пишет New York Times.

Отмечается, что из штата Миссури примерно в одно время были выпущены две группы стратегических бомбардировщиков B-2. Одну направили в сторону острова Гуам с включенными транспондерами, что позволило отслеживать их перемещение, вторая же группа летела в сторону Ирана - ее нельзя было отследить.

Тем самым Вашингтон пытался скрыть время и направление атаки. Вторая группа бомбардировщиков - их было семь - была полностью загружена бомбами, говорится в публикации.

Напомним, в воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах по ядерным объектам Ирана. После он сообщил о возвращении всех участвовавших в атаке самолетов в США.

По данным телеканала NBC, в Вашингтоне приготовились к вероятному ответному удару Тегерана в ближайшие 48 часов после атаки.