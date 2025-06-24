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Девять человек погибли, 33 ранены после утренней атаки Израиля на Иран

Еще более 30 человек пострадали, в том числе женщины и дети.
Лиза Губина 2025-06-24 09:20:41
© Фото: Str, dpa, Global Look Press

Девять человек погибли в результате взрыва после израильского удара по провинции Гилян на севере Ирана, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на власти региона. Еще 33 местных жителя пострадали, в том числе женщины и дети.

Отмечается, что из-за атаки четыре здания были полностью разрушены, также пострадали сооружения вокруг.

Напомним, сообщения о взаимных ударах Ирана и Израиля продолжают поступать на фоне новостей о достижении соглашения о прекращении огня. Информацию о перемирии подтвердил иранский телеканал, после президент США Дональд Трамп вновь заявил о соглашении и призвал не нарушать его.  

Сообщается, что с начала вторника, 24 июня, Тегеран шесть раз запускал ракеты в сторону Израиля.

#взрыв #Израиль #Иран #провинция гилян
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