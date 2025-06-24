Девять человек погибли, 33 ранены после утренней атаки Израиля на Иран

Девять человек погибли в результате взрыва после израильского удара по провинции Гилян на севере Ирана, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на власти региона. Еще 33 местных жителя пострадали, в том числе женщины и дети.

Отмечается, что из-за атаки четыре здания были полностью разрушены, также пострадали сооружения вокруг.

Напомним, сообщения о взаимных ударах Ирана и Израиля продолжают поступать на фоне новостей о достижении соглашения о прекращении огня. Информацию о перемирии подтвердил иранский телеканал, после президент США Дональд Трамп вновь заявил о соглашении и призвал не нарушать его.

Сообщается, что с начала вторника, 24 июня, Тегеран шесть раз запускал ракеты в сторону Израиля.