Три человека погибли после ракетного удара по многоэтажке на юге Израиля

Иранская ракета попала в семиэтажный жилой дом в Беэр-Шеве на юге Израиля, передает израильский Channel 12. Есть жертвы и пострадавшие.

Предварительно, три человека погибли, еще семь пострадали - один из них находится в критическом состояние, остальные получили средние и легкие ранения. Здание оказалось полностью разрушенным, говорится в публикации.

Отмечается, что ранее в разных районах страны звучала сирена воздушной тревоги.

Напомним, сообщения об ударах поступают на фоне заявления президента США Дональда Трампа о достижении прекращения огня между Ираном и Израилем. Американский лидер обратился с поздравлениями в адрес лидеров двух стран в своей социальной сети, однако в иранском МИД опровергли наличие какого-либо «соглашения».

По данным Channel 12, Израиль на данный момент не дал официального ответа на заявление о перемирии.