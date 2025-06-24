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Рютте назвал сплетнями данные о сокращении присутствия США в Европе

Генсек НАТО отметил, что таких слухов было много.
Владимир Рубанов 2025-06-24 09:06:15
© Фото: defense.gov

Генсек НАТО Марк Рютте назвал сплетнями сообщения о сокращении военного контингента США в Европе. Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVP Info, сообщает ТАСС.

Рютте отметил, что таких слухов было много. Например, в феврале появились сообщения о том, что новым командующим сил НАТО станет европеец. Однако на этот пост назначили американского генерала.

Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы, сообщала телекомпания NBC. Речь идет о половине группировки в 20 тысяч человек, которых направила предыдущая администрация США в 2022 году в страны, граничащие с Украиной.

Европейские политики ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих с континента, писала также The Washington Post со ссылкой на три источника в ЕС.

Британская Telegraph сообщала, что Трамп рассматривает возможность переброски 35 тысяч американских военных из Германии в Восточную Европу. Речь шла, в частности, о Венгрии.

#в стране и мире #НАТО #сша #Европа #американские войска #Сокращение #вывод #контингент #Марк Рютте
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