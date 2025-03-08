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Telegraph: США могут перебросить 35 тысяч военных из ФРГ в Венгрию

Газета напоминает, что около 160 тысяч американских военнослужащих размещены в других странах.
Владимир Рубанов 2025-03-08 00:58:34
© Фото: Army Spc. William Kuang, Army Reserve, defense.gov

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода 35 тысяч американских военных из Германии и их переброску в Восточную Европу, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По их данным, речь идет, в частности, о Венгрии.

По информации издания, Трампа «сильно раздражает», что Европа «продвигает войну», и он рассматривает передислокацию военнослужащих. Газета напоминает, что около 160 тысяч американских военных размещены в других странах.

Ранее сообщалось, что Трамп может вывести войска из Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту. СМИ утверждали, что такой шаг может привести к серьезным последствиям для Украины и Европы.

В частности, телеканал NBC сообщал, что глава Пентагона Пит Хегсет в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза. Официально эти сведения никто не подтверждал.

Европейские политики ожидают, что США могут вывести с континента около 20 тысяч американских военнослужащих, которых дополнительно направил предыдущий президент США Джо Байден, писала также The Washington Post.

#сша #Германия #Дональд Трамп #Пентагон #Венгрия #Восточная Европа #контингент
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