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WP: в Европе ожидают вывода 20 тысяч военнослужащих США

Эти силы были направлены в Европу в свете обострения ситуации после 2022 года.
Игнат Далакян 2025-03-02 17:38:41
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европейские политики ожидают, что Соединенные Штаты могут вывести с континента около 20 тысяч американских военнослужащих, которых дополнительно направил предыдущий президент США Джо Байден. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на три источника в дипломатических кругах Европейского союза.

«Я не удивлюсь, если в какой-то момент (американские войска - Прим. ред.) вернутся на свою родную базу в Америке», - заявил изданию один из дипломатов.

Он отметил, что эти силы были направлены на европейский континент после обострения ситуации в 2022 году.

Издание также пишет, что европейские лидеры «имеют больше вопросов, чем ответов» относительно планов Дональда Трампа пребыванию американских войск в Европе. Автор статьи пишет, что у европейцев нет уверенности в том, что воинский контингент США останется на территории Евросоюза.

Ранее журналисты Financial Times пришли к выводу что Европа больше не может рассчитывать на поддержку США. Один из европейских дипломатов заявил изданию, что Соединенные штаты стали противником Евросоюза.

#войска #сша #Европа #военнослужащие #американские войска #контингент
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