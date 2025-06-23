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Иран запустил 11 ракет по американским базам в Катаре и Ираке

Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре, и еще одну по американской базе в Ираке.
Дарья Ситникова 2025-06-23 20:35:19
© Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press

Вооруженные силы Ирана проводят операцию под названием «Хорошая весть о победе» против военных баз США в Катаре и Ираке, на данный момент уже выпущено 11 ракет. Об этом сообщил новостной портал Ynet, ссылаясь на израильские источники.

«Иранский ответ на американскую атаку на ядерные объекты уже начался, Тегеран объявил операцию "Хорошая весть о победе"», - указали в материале.

Известно, что Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре, и еще одну по американской базе в Ираке.

Помимо этого, были объявлены тревоги в Бахрейне и Кувейте.

До этого сообщалось,что Иран запустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. Посольство Соединенных Штатов в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Кроме этого, авиарегулятор Соединенных Штатов проинформировал граждан о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд, которая находится в этом же городе.

#ракеты #сша #Ирак #Иран #катар #атака #удары #«Хорошая весть о победе»
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