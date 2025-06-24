INA: неизвестный БПЛА атаковал военную базу в Багдаде

Неизвестный беспилотник атаковал военную базу Эт-Таджи на севере Багдада. Об этом передает иракское агентство INA со ссылкой на командующего военными операциями в Багдаде Вали дат-Тамими.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

В это же время в соцсетях распространяются видео сильного взрыва, который якобы произошел в Эт-Таджи. Пользователи предполагают, что атаковал эту базу Израиль.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке урегулирован – Тель-Авив и Тегеран подписали соответствующее соглашение о прекращении огня. Однако информацию о подписании соглашения между двумя враждующими странами опроверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи, написав в социальных сетях, что на данный момент о прекращении огня еще никто не договаривался.