Напавшему на ребенка в Шереметьево предъявили обвинение в покушении

Мужчине, бросившему ребенка в аэропорту Шереметьево, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство 2-летнего ребенка», - указали в заявлении.

Во время допроса мужчина рассказал, что в аэропорту он находился транзитом, ожидая пересадку на следующий рейс. Нападавший не смог объяснить причину своего поступка.

Кроме этого, у мужчины взяли образцы крови, изъяли телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы.

«Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства», - заключили в ведомстве.

Вчера, 23 июня, мужчина без какого-либо повода схватил малыша на руки и со вей силой бросил его на пол. Полиция сразу же задержала нападавшего, а ребенка доставили в детский центр имени Рошаля.

Сегодня главный врач детского центра рассказала, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому, его состояние стабильное. У ребенка открытый перелом у кости черепа и перелом у его основания, а также есть небольшая гематома.