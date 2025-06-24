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Напавшему на ребенка в Шереметьево предъявили обвинение в покушении

Мужчина не смог объяснить причину своего поступка.
Дарья Ситникова 2025-06-24 22:50:00
© Фото: Telegram/sledcom_press © Видео: Telegram/sledcom_press

Мужчине, бросившему ребенка в аэропорту Шереметьево, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство 2-летнего ребенка», - указали в заявлении.

Во время допроса мужчина рассказал, что в аэропорту он находился транзитом, ожидая пересадку на следующий рейс. Нападавший не смог объяснить причину своего поступка.

Кроме этого, у мужчины взяли образцы крови, изъяли телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы.

«Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства», - заключили в ведомстве.

Вчера, 23 июня, мужчина без какого-либо повода схватил малыша на руки и со вей силой бросил его на пол. Полиция сразу же задержала нападавшего, а ребенка доставили в детский центр имени Рошаля.

Сегодня главный врач детского центра рассказала, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому, его состояние стабильное. У ребенка открытый перелом у кости черепа и перелом у его основания, а также есть небольшая гематома.

#Шереметьево #полиция #Задержание #ребенок #СК РФ #нападение #Покушение на убийство #пострадавший #ГСУ СК РФ
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