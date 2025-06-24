Полиция задержала в Шереметьево напавшего на 2-летнего ребенка

Сотрудники транспортной полиции задержали а аэропорту Шереметьево мужчину, который совершил нападение на ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Информация о нападении на ребенка была опубликована в Telegram-каналах утром во вторник. 23 июня в терминале С 31-летний пассажир неожиданно схватил двухлетнего ребенка и бросил на пол, сообщила Baza. Мальчик ударился головой и потерял сознание.

Ребенка госпитализировали в центр Рошаля с ушибом головного мозга. По данным канала, он в коме. Пассажира задержали и направили на медицинское освидетельствование. Свидетели утверждают, что мужчина был явно не в себе.