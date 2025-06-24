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Полиция задержала в Шереметьево напавшего на 2-летнего ребенка

Мальчик ударился головой и потерял сознание.
Владимир Рубанов 2025-06-24 11:03:36
© Фото: Telegram/svo_online

Сотрудники транспортной полиции задержали а аэропорту Шереметьево мужчину, который совершил нападение на ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Информация о нападении на ребенка была опубликована в Telegram-каналах утром во вторник. 23 июня в терминале С 31-летний пассажир неожиданно схватил двухлетнего ребенка и бросил на пол, сообщила Baza. Мальчик ударился головой и потерял сознание.

Ребенка госпитализировали в центр Рошаля с ушибом головного мозга. По данным канала, он в коме. Пассажира задержали и направили на медицинское освидетельствование. Свидетели утверждают, что мужчина был явно не в себе.

#в стране и мире #дети #МВД #Шереметьево #полиция #Задержание #нападение
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