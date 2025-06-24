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Ребенок, которого ударили об пол в Шереметьево, находится в коме

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.
Дарья Ситникова 2025-06-24 16:25:17
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press © Видео: Telegram/roshal_kids

Двухлетний ребенок, которого нападавший кинул об пол в Шереметьево, находится в медикаментозной коме, его состояние стабильное. Об этом сообщила главный врач детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«Ребенок поступил сегодня ночью с тяжелой черепно-мозговой травмой», - сказала медик.

По ее словам, у ребенка открытый перелом у кости черепа и перелом у его основания, а также есть небольшая гематома. Однако он не нуждается в нейрохирургическом лечении. Состояние на сегодня у пострадавшего стабильное, он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

«Ребенок получает всю необходимую терапию и находится, конечно, под нашим постоянным контролем», - заключила специалист.

Известно, что мальчик прилетел вместе с семьей из Кабула в Москву. Нападавший, который был под действием запрещенных средств, поднял ребенка и бросил его головой в пол.

В ГСУ СК по Московской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. После произошедшего пострадавшего доставили в центр Рошаля для дальнейшего лечения.

#Шереметьево #ребенок #СК РФ #нападение #пострадавший #самочувствие #детский центр им. Рошаля
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