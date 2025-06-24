Очередной саммит Североатлантического альянса, который проходит 24 и 25 июня в Гааге, может стать историческим. В частности, представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП к 2035-ому году.

Перед его началом генсек НАТО Марк Рютте в очередной раз заявил, что Европа должна наращивать военную мощь для противостояния с Россией.

Нулевой день саммита посвящен преимущественно вопросам поддержки Украине. В интервью Sky News Зеленский посетовал, что фокус внимания сместился, что может привести к сокращению американской военной помощи. Для НАТО поддержка украинского режима обошлась в 50 млрд евро, в этом году альянс уже выделил 35.

Даже если текст итогового коммюнике будет согласован, то в декларации уже точно не будет даже намека на вступление в НАТО Украины и Грузии, пишет New York Times.

«Я ничего не могу рассказать об итоговой декларации саммита. Но можно уверенно предположить, что в ней будут важные формулировки об Украине и ее финансовой поддержке в будущем», - заявил Рютте.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, альянс создан для конфронтации, он несет агрессию, он не является инструментом мира и стабильности.

«Поскольку нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», – подчеркнул Песков.

В Германии задумались о возвращении обязательной срочной службы, которую отменяли в 2011 году. В ближайшие пять лет военные расходы этой страны вырастут в 2,5 раза до более чем 150 млрд евро.

«Мы примем решение значительно больше инвестировать в нашу безопасность в будущем и делаем это не для того, чтобы, оказать услугу США и их президенту. Мы делаем это исходя из собственных убеждений. Прежде всего потому, что Россия угрожает безопасности и свободе всего евроатлантического пространства», - заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Принятие итогового заявления НАТО поставил под угрозу Мадрид, пишет агентство Reuters. Испанский премьер Педро Санчес назвал неразумными сроки увеличения взносов каждой из стран-участниц с двух до пяти процентов ВВП. В противном случае Трамп пригрозил выходом из НАТО. В итоге якобы срок выполнения взятых на себя обязательств, о которых 25 июня может быть объявлено публично, отложили до 2035 года.