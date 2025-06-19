США попросили не акцентироваться на Украине в итогом коммюнике саммита НАТО

США склоняет союзников снизить фокус на Украине в коммюнике саммита НАТО. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, это символический шаг, который продемонстрирует снижение поддержки Киева со стороны администрации Дональда Трампа.

В текущем проекте коммюнике содержится лишь одно беглое упоминание об обороноспособности Украины и отсутствует широкое заявление о поддержке Киева, утверждают журналисты.

По информации Bloomberg, на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, члены альянса обсудят возможность включить средства на военную помощь Украине в целевые затраты на оборону.