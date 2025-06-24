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Начальник Генштаба ЦАХАЛ: кампания против Ирана «не завершена»

По его словам, сейчас будет приоритетом сектор Газа.
Дарья Ситникова 2025-06-24 20:25:15
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

Кампания против Ирана «не завершена», впереди ее новая фаза, но сейчас приоритетом будет сектор Газа, заявил начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир.

До этого Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем, призвав не нарушать его. Позже стороны подтвердили это сообщение, однако утром Иран запутил ракеты. В ответ на атаку министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным нанести ответные удары по Тегерану.

Американского лидера вывело из себя такое нарушение. Но он допустил, что оно со стороны как Израиля, так и Ирана могли быть неумышленными.

В свою очередь, Москва в очередной раз призвала страны к дипломатическому урегулированию конфликта.

#сша #Трамп #Израиль #Иран #сектор Газа #ЦАХАЛ #новая фаза
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