Вучич заявил, что Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика полностью прекратила экспорт боеприпасов. Теперь вся продукция направляется только на сербские военные склады и текущие нужды национальной армии.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Киеву. Узнав об этом, сербский лидер пообещал остановить исполнение контрактов на оружие, если его конечным получателем может стать Украина.

«Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили... Боеприпасы идут только в наши казармы и на наши склады», - сказал Вучич.

По его словам, республика уже на протяжении 15 лет экспортирует в США «Први партизан» и американцы сами используют 80% поставок, «потому что это первоклассные боеприпасы».

Помимо этого, Вучич заявил, что страна принимает комплексные меры по усилению обороноспособности, включая модернизацию армии, развитие цифровых платформ и возвращение обязательной военной службы. По его мнению, сербские вооруженные силы могут оказать «несоразмерно более мощный, а в ряде случаев и абсолютно сдерживающий» отпор даже самому сильному агрессору.

«Мы будем возвращать регулярную военную службу... но хотим, чтобы профессионалы в это время стали как можно сильнее и чтобы наши подразделения были укомплектованы как можно более эффективно», - отметил сербский лидер.

Также принято решение создать цифровую военную платформу, которая позволит в реальном времени передавать в командные пункты всю информацию с поля боя. Вучич также отметил, что на реализацию проекта выделено четыре-пять лет, будут задействованы ведущие мировые технологические компании.