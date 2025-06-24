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Баринов рассказал, что Талызина умела удивить в жизни, на сцене и в кино

Валерий Баринов также поделился воспоминаниями о том, как проходили репетиции с Валентиной Талызиной.
Дарья Ситникова 2025-06-24 15:20:51
© Фото: Мария Девахина РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Актер Валерий Баринов в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями о том, какая была народная артистка РСФСР Валентина Талызина. По его словам, она была всегда неожиданной: умела удивить и заинтересовать всех вокруг.

«Для меня это было непонятно, как в такую длинную жизнь не смогло уместиться то, что не допустил Господь», - сказал народный артист Российской Федерации.

По словам актера, сама жизнь проходит невероятно быстро, «а там еще столько осталось сказать, столько удивить». Баринов также вспомнил, как проходила репетиция. Перед каждым занятием режиссер собирал всю труппу, и Талызина всегда умела удивить его, как «в жизни, на сцене, в кино, на звучании».

«Она действительно удивляла, она была всегда неожиданной, всегда интересной», - заключил актер.

Народная артистка скончалась 21 июня на 91-м году жизни, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Соболезнования по поводу ее кончины выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, белорусский лидер Александр Лукашенко и другие.

Церемония прощания с актрисой прошло в Театре Моссовета, который находится в Москве. Отпевание состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище в столице.

#народная артистка РСФСР #наш эксклюзив #прощание #воспоминания #Валентина Талызина #валерий баринов
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