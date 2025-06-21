Умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.
«За долгую творческую жизнь Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах», - говорится в сообщении.
Актриса театра и кино скончалась на 91-м году жизни. Причина смерти не указана. Информация о дате и месте прощания в Театре уточнят позже.
Талызина известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и другим кинолентам. Также она озвучила маму Дяди Федора из мультфильма «Простоквашино», там она исполняла песню «Кабы не было зимы».
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