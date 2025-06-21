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Названа причина смерти народной артистки Валентины Талызиной

По данным SHOT, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Глеб Владовский 2025-06-21 14:04:17
© Фото: Владимир Федоренко РИА Новости

Названа причина смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом сообщил Life.

«Смерть наступила из-за онкологического заболевания... Весной 2025 года у 90-летней Валентины Илларионовны был диагностирован рак поджелудочной железы», - говорится в материале.

Отмечается, что актриса обратилась за помощью с жалобами на сильную тошноту и боли. Последние дни жизни Талызина проводила дома, борясь с недугом.

Напомним, народная артистка РСФСР скончалась 21 июня. Талызина известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и другим кинолентам. Также она озвучила маму Дяди Федора из «Простоквашино», она исполняла песню «Кабы не было зимы».

#в стране и мире #онкология #народная артистка РСФСР #Причина смерти #Валентина Талызина
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