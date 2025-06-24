Военный эксперт объяснил, почему не верит в «вечный мир» между Ираном и Израилем

В ирано-израильском конфликте нет оснований верить в заключение «вечного мира», о котором ранее объявлял президент США Дональд Трамп. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт Роман Шкурлатов.

«Я бы не стал верить в какие-то вечные перемирия, особенно между Израилем и Ираном. Потому что мы понимаем: когда в доктрине одной страны записано основной целью существования одного государства полное уничтожение другого государства - я про Иран и Израиль говорю, - а другая страна считает себя существующей в окружении врагов и со всеми соседями постоянно находится в состоянии вооруженной конфронтации. В общем, о каком-то мире говорить в такой ситуации не приходится», - объяснил Шкурлатов.

По словам эксперта, после того, как не удалось урегулирование на Украине, Дональд Трамп решил действовать на другом поле, чтобы продемонстрировать силу перед своим избирателем.

«Трамп сделал хорошую мину при плохой игре, на фоне неудач миротворца на украинском фронте, конечно, ему надо было что-то продемонстрировать, в первую очередь своему избирателю», - сказал Шкурлатов.

Кроме того, Израиль практически полностью управляем Соединенными Штатами, а Иран, увидев, что США в принципе готовы на какие-то активные действия, тоже не хотел бы попадать под этот молот, считает эксперт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня. Глава Белого дома обратился к обеим сторонам конфликта с поздравлениями. Иран и Израиль позже также официально подтвердили перемирие.

В Кремле выразили надежду на то, что прекращение огня между двумя странами будет устойчивым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также уточнил, что Москва всегда призывала к дипломатическому урегулированию конфликта.