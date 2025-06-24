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Прощание с Валентиной Талызиной проходит в Театре Моссовета

Похоронят актрису на Ваганьковском кладбище в Москве.
Владимир Рубанов 2025-06-24 12:54:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной проходит в Театре Моссовета в Москве. В фойе разместили фотовыставку ее памяти. На снимках запечатлены роли Талызиной в спектаклях. Гражданская панихида проходит на основной сцене театра.

Родные и близкие актрисы поднимаются на сцену, чтобы возложить цветы. Попрощаться с Талызиной пришли актер Анатолий Васильев, актрисы Мария Кнушевицкая, Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский.

Отпевание состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронят актрису на Ваганьковском кладбище в Москве.

Народная артистка РСФСР скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Соболезнования по поводу ее кончины направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году она окончила ГИТИС, мастерскую Николая Петрова. С 1958 года работала в Театре Моссовета. Дебютировала в кино в 1963 году и сыграла свыше 130 киноролей.

В 1985 году Валентина Талызина была удостоена звания народной артистки РСФСР. Награждена орденами Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

#в стране и мире #актриса #смерть #культура #прощание #Валентина Талызина
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