Бойцы группировки войск «Восток» освободили село Запорожье в ДНР. Штурмовики 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады взяли село без особых сложностей.

«Это уже четвертый освобожденный поселок за месяц, особой сложности он для нас не представил» - рассказал командир штурмовой группы с позывным Пчёла.

Подразделения ВСУ понесли значительные потери и отступили. После зачистки и разминирования бойцы ВС РФ подняли российские флаги.

«Сами пленные говорят, что в ВСУ набирают с улицы, и особого желания воевать у них нет. Бросают все на месте: оружие, снаряжение, и убегают. У кого получается - у тех получается. Сам же противник отрабатывает по своим сдающимся и бегущим. Дронами и артиллерией добивают», - говорит боец.

Среди пленных оказались наемники и плохо подготовленные бойцы, жалующиеся на командование.

«Есть наемники у них. В основном поляки. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны», - говорит Пчёла.

Штурмовик показал флаги, которые российские военнослужащие развернули в селе. Взятие под контроль Запорожья - важный этап в процессе полного освобождения ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.