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Бойцы накрыли «Градом» скопление боевиков на Харьковском направлении

Удар наносили артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
2025-06-24 11:32:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении скопления украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град». 

Уточняется, что расчет «Града» принадлежал 44-му армейскому корпусу группировки войск «Север». Удар реактивной артиллерии наносился на Харьковском направлении. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что расчет «Града» тесно взаимодействовал с операторами БПЛА. Именно расчет беспилотника вскрыл скопление боевиков ВСУ в лесистой местности и огневые позиции неприятеля. Координаты тут же передали артиллеристам. После чего они выехали на огневую позицию, навели установку на цель и нанесли удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Удалось уничтожить не только огневые позиции и личный состав, но и технику врага.

Ранее сообщалось, что расчеты «Урагана» ударили по скоплению украинских боевиков у Воскресенки в ДНР. По врагу выпустили полный пакет - 16 220-миллиметровых реактивных снарядов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #РСЗО #Град #харьковское направление #группировка "север"
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