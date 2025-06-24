Бойцы накрыли «Градом» скопление боевиков на Харьковском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении скопления украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град».

Уточняется, что расчет «Града» принадлежал 44-му армейскому корпусу группировки войск «Север». Удар реактивной артиллерии наносился на Харьковском направлении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что расчет «Града» тесно взаимодействовал с операторами БПЛА. Именно расчет беспилотника вскрыл скопление боевиков ВСУ в лесистой местности и огневые позиции неприятеля. Координаты тут же передали артиллеристам. После чего они выехали на огневую позицию, навели установку на цель и нанесли удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Удалось уничтожить не только огневые позиции и личный состав, но и технику врага.

Ранее сообщалось, что расчеты «Урагана» ударили по скоплению украинских боевиков у Воскресенки в ДНР. По врагу выпустили полный пакет - 16 220-миллиметровых реактивных снарядов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.