Минобороны России сообщило о поражении объекта портовой инфраструктуры Украины за прошедшие сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту портовой инфраструктуры Украины», - говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Также в ходе ударов удалось поразить цеха сборки и склады беспилотников, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, Минобороны России сообщило об освобождении Дылеевки на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт в результате решительных и активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.