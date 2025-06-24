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ВС РФ поразили объект портовой инфраструктуры Украины

Также досталось цехам сборки и складам вражеских БПЛА и пунктам дислокации боевиков в 142 районах.
2025-06-24 12:18:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении объекта портовой инфраструктуры Украины за прошедшие сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту портовой инфраструктуры Украины», - говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Также в ходе ударов удалось поразить цеха сборки и склады беспилотников, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, Минобороны России сообщило об освобождении Дылеевки на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт в результате решительных и активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #спецоперация #Огневое поражение #портовая инфраструктура
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