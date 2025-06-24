Лавров: дестабилизация Ближнего Востока грозит глобальными потрясениями

Дальнейшая дестабилизация Ближнего Востока грозит серьезными потрясениями и для глобальной безопасности, и для экономики, и особенно для режима нераспространения оружия массового поражения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что против Ирана применяются такие методы как политическое устранение военачальников и ученых.

Международное право не поощряет превентивное применение силы против государства, которое не нападало, подчеркнул Лавров в ходе «Примаковских чтений» в ИМЭМО РАН.

Израиль начал военную операцию против Ирака 13 июня. Предлогом стали заявления о том, что Тегеран якобы «критически приблизился» к созданию ядерного оружия.

Израильская армия нанесла удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана и заявила об устранении ряда ученых и высших военачальников страны. Иран ответил ракетными атаками по целям в Израиле.

Ночью на 22 июня США нанесли ракетно-бомбовый удар по трем ядерным объектам в Иране. После этого президент Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Ираном и Израилем.