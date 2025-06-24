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Политолог оценила прочность перемирия между Ираном и Израилем

Ранее стороны подтвердили прекращение огня, которое действует с сегодняшнего утра.
Лиза Губина 2025-06-24 10:58:52
© Фото: Tomer Neuberg JINI, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия внесла свой вклад в усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем, координируя их с Катаром, Оманом, Турцией и другими странами региона, заявила в разговоре со «Звездой» эксперт РСМД, политолог, международник-востоковед Елена Супонина.

«Посредники делают максимум усилий, чтобы удержать Дональда Трампа (президент США. - Прим. ред.) в рамках движения к прекращению огня. Большую роль в этом сыграли посредники. Примечательно, что объявление об этом прозвучало почти в тот же день, когда министр иностранных дел Ирана находился в Москве, и после проведения переговоров с министром Лавровым (министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Прим. ред.) и президентом Владимиром Путиным», - пояснила специалист.

Супонина отметила, что сейчас Иран проявляет большую гибкость в отношении соглашения о перемирии, так как является страной, которая подверглась нападению. В то время как власти Израиля строили более далекоидущие планы. По словам политолога, действующее между странами соглашение пока еще зыбко.

Напомним, сегодня Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем и призвал не нарушать его. Позже стороны подтвердили это сообщение. По словам израильских властей, Тель-Авив достиг и превзошел цели операции в Иране.

#Россия #сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #перемирие #наш эксклюзив
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