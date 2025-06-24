Катар заявил о перехвате почти всех иранских ракет

Иран запустил семь ракет по территории американской военной базы в Катаре «Аль-Удейд». Шесть из них были перехвачены системами ПВО, заявил заместитель начальника штаба по совместным операциям вооруженных сил Катара Шаик аль-Хаджри.

«Это первый раз в истории Катара, когда его силы ПВО отражали воздушную атаку, и они сработали очень хорошо с учетом перехвата всех ракет, кроме одной, которая упала на территории базы», - цитирует РИА Новости его слова.

Достигшая своей цели ракета не нанесла серьезного ущерба, жертв иранского удара также нет, добавил Шаик аль-Хаджри. Он указал, что всего по Катару были выпущены 19 ракет.

Ранее ответный удар Ирана оценил президент США Дональд Трамп. Он назвал его слабым, но поблагодарил Тегеран за предупреждение о ракетной атаке. Это позволило избежать человеческих жертв, сказал Трамп.

Напомним, накануне вечером Иран запустил несколько ракет в направлении катарской базы США.