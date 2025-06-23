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Дмитриев предупредил о «нефтяном шоке» от закрытия Ормузского пролива

Рост стоимости энергоносителей скажется в том числе на США, считает глава РФПИ.
Владимир Рубанов 2025-06-23 08:36:04
© Фото: Iranian Army Office Keystone Press Agency Globallook Press

Закрытие Ормузского пролива Ираном может привести к глобальному нефтяному шоку. Такой прогноз сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, цены на нефть при таком развитии событий будут расти.

Рост стоимости энергоносителей скажется в том числе на США, написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству в соцсети X.

Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив после ударов США по иранской ядерной программе. Советник верховного лидера Ирана Хосейн Шариатмадари призвал запретить проход в этом месте для американских, британских, немецких и французских судов.

США ночью 22 июня атаковали ключевые ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты сбросили 14 противобункерных бомб массой 13,6 тонны каждая. Подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

На фоне обострения конфликта стоимость нефти марки Brent выросла на 5,7% до $81,4 за баррель. Эксперты не исключают скачка цен на нефть до $100 или даже $200 за баррель.

Иран может нарушить региональную торговлю нефтью через Ормузский пролив, например, путем преследованием судов, атак на танкеры, минирования пролива, подавляя сигналы GPS и даже полностью закрыв пролив.

Через этот пролив проходит 25-30% мировой торговли нефтью и природным газом. Его ширина в самом узком месте составляет всего 35 километров. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за низкие цены на нефть и призывал страны Ближнего Востока увеличить поставки.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #Ормузский пролив #цены на нефть #Оман #Кирилл Дмитриев
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