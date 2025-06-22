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Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив

Окончательно решение за Советом национальной безопасности страны.
Игнат Далакян 2025-06-22 16:23:34
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Иранский парламент принял решение закрыть Ормузский пролив после американских ударов по ядерным объектам. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари.

«Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть», - цитирует ТАСС его слова, ссылаясь на телеканал Press TV.

Также отмечается, что окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.

Ранее эксперт рассказал, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на стоимость бензина в России. По словам специалиста, 20% мировой нефти проходит через Ормузский пролив, поэтому ситуация в Иране влияет на рынок нефть. От этого, в свою очередь, зависит и стоимость бензина.

#Иран #Ормузский пролив #парламент ирана
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