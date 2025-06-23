Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия ВСУ

Москве нужна ясность в вопросе поставок сербского оружия Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. С ее слов, от Белграда она слышит множество противоречивых сообщений.

«Уже хочется какой-то ясности: было или не было», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня Служба внешней разведки выпустила сообщение о том, что сербские оборонные предприятия отправляют свои боеприпасы в страны НАТО, после чего снаряды используются в интересах Украины. При этом, сербы используют обходные пути, отметили в ведомстве.

Снаряды, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в страны альянса в виде полных комплектов деталей для сборки, пишет RT. Таким образом, Киев формально получает не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств помощь. Снаряжение боеприпасов осуществляется в Чехии и Болгарии, подчеркнули в СВР.

Президент Сербии заявил, что Белград остановил все зарубежные поставки своих боеприпасов. Для их поставки в другие страны необходимо особое разрешение, подчеркнул сербский лидер.

В конце мая президент Сербии Александр Вучич уже оправдывался за оружейные поставки на Украину. Тогда он признался, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным во время визита в Москву 9 мая. С его слов, Сербия и Россия договорились создать совместную группу для установления возможных фактов таких поставок в интересах боевиков киевского режима.