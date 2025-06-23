МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия ВСУ

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что сербские оборонные предприятия поставляют свою продукцию в страны НАТО в интересах ВСУ.
Ян Брацкий 2025-06-23 22:09:46
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Москве нужна ясность в вопросе поставок сербского оружия Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. С ее слов, от Белграда она слышит множество противоречивых сообщений.

«Уже хочется какой-то ясности: было или не было», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня Служба внешней разведки выпустила сообщение о том, что сербские оборонные предприятия отправляют свои боеприпасы в страны НАТО, после чего снаряды используются в интересах Украины. При этом, сербы используют обходные пути, отметили в ведомстве.

Снаряды, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в страны альянса в виде полных комплектов деталей для сборки, пишет RT. Таким образом, Киев формально получает не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств помощь. Снаряжение боеприпасов осуществляется в Чехии и Болгарии, подчеркнули в СВР.

Президент Сербии заявил, что Белград остановил все зарубежные поставки своих боеприпасов. Для их поставки в другие страны необходимо особое разрешение, подчеркнул сербский лидер.

В конце мая президент Сербии Александр Вучич уже оправдывался за оружейные поставки на Украину. Тогда он признался, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным во время визита в Москву 9 мая. С его слов, Сербия и Россия договорились создать совместную группу для установления возможных фактов таких поставок в интересах боевиков киевского режима.

#Сербия #Захарова #ВСУ #МИД РФ #Вучич #военная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 