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Axios: Трамп окончательно одобрил удар по Ирану во время игры в гольф

Еще 20 июня президент США распорядился отправить на операцию бомбардировщики B-2 и окончательно разрешил наносить удары по ядерным объектам Ирана.
Виктория Бокий 2025-06-23 02:19:41
© Фото: Ron Sachs - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Дональд Трамп дал окончательное одобрение нанесению ударов по ядерным объектам Ирана, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере, передает Axios.

По данным источников, на которые ссылается портал, несмотря на публичные заявления Трампа о том, что атака может и не состояться, 20 июня главе Пентагона Питу Хегсету было отдано распоряжение отправить на выполнение операции бомбардировщики B-2 с территории США. Спустя несколько часов самолеты вылетели с авиабазы в Миссури, некоторые из них были направлены на запад в качестве «ложных целей».

Чуть позже американскому президенту в гольф-клубе доложили, что бомбардировщики совсем скоро достигнут «точки невозврата» - момента, когда самолеты перейдут в режим полного радиомолчания. После этого Трамп дал окончательное разрешение на нанесение ударов по ядерным объектам Ирана.

Отмечается, что после принятия решения Дональд Трамп вернулся в Белый дом, где его команда проинформировала о ходе операции в Иране.

В то время, как США наносили удары по Ирану, спецпосланник лидера Соединенных Штатов Стивен Уиткофф направил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи послание, что американская операция носит разовый характер и направлена только на ядерную программу Тегерана.

Ранее The Washington Post сообщала, что слова Трампа о двух неделях на урегулирования кризиса в Иране были дезинформацией и служили отвлекающим маневром, который должен был замаскировать подготовку США к удару.

#Дональд Трамп #Иран #удар #президент США #ядерные объекты #гольф-клуб
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